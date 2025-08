Domingo será quente e com risco de temporais em várias regiões do Acre; confira

O tempo segue quente neste domingo (3) no Acre, com previsão de chuvas pontuais, que podem ser intensas e acompanhadas de temporais em diversas regiões. Em Rio Branco, a mínima deve ficar entre 21 e 23ºC, e a máxima pode alcançar 34ºC, segundo informações do portal O Tempo Aqui, de Davi Friale.

A umidade relativa do ar na capital deve variar entre 40% e 50% durante a tarde e entre 85% e 95% ao amanhecer. Os ventos sopram fracos, com rajadas ocasionais, vindos do norte e com variações de noroeste e nordeste.

Nas demais regiões, a previsão é semelhante: sol entre nuvens, calor e chuvas isoladas com média probabilidade de ocorrência de temporais. Confira como fica a temperatura em cada município acreano:

Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus devem registrar mínimas entre 20ºC e 22ºC e máximas entre 33ºC e 35ºC.

Plácido de Castro e Acrelândia, mínimas de 21ºC a 23ºC e máximas de 32ºC a 34ºC.

Sena Madureira e Manoel Urbano também terão mínimas de 21ºC a 23ºC e máximas entre 32ºC e 34ºC.

Tarauacá e Feijó devem registrar mínimas de 21ºC a 23ºC e máximas entre 33ºC e 35ºC.

Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, mínimas entre 22ºC e 24ºC e máximas de 32ºC a 34ºC.

Já em Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, os termômetros devem marcar entre 22ºC e 24ºC pela manhã e entre 31ºC e 33ºC à tarde.

De acordo com Friale, uma nova onda de frio polar deve chegar ao estado a partir de segunda-feira (5), trazendo mudanças mais significativas no clima.