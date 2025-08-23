Donald Trump tem CPF válido e ativo no Brasil. Entenda

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, possui um número de CPF válido e ativo no Brasil, desde 2014, conforme comprovante de situação cadastral emitido pela Receita Federal.

O boato de que o líder norte-americano tinha registro de pessoa física no Brasil começou a circular nas redes sociais, nos últimos dias. Diante da repercussão, o Metrópoles confirmou a informação, nesta sexta-feira (22/8), no próprio site do Ministério da Fazenda.

Conforme o registro, Donald John Trump, nome completo do republicano, tem CPF válido desde 8 de abril de 2014. Confira os dados:

CPF de Donald Trump no Brasil

O documento confirma que o registro está ativo e que as informações correspondem aos registros oficiais de Trump. A data de nascimento, por exemplo, é a mesma do presidente norte-americano.

A data de emissão do CPF coincide com os planos empresariais de Trump no Brasil. O documento foi emitido anos depois do anúncio de que um complexo de edifícios com a marca “Trump”, chamado Trump Towers Rio, seria inaugurado no Brasil, visando as Olímpiadas de 2016. Estava prevista, ainda, a inauguração do Trump Rio de Janeiro Hotel.

Os empreendimentos, no entanto, não deram certo. Trump desistiu do investimento no hotel, que acabou sendo vendido. E as obras do Trump Towers Rio sequer começaram. À época, o republicano já estava envolvido com os projetos políticos e em plena campanha eleitoral que o levou ao primeiro mandato como presidente dos EUA.

CPF de estrangeiros

Conforme as regras, o documento de Cadastro de Pessoa Física (CPF) é obrigatório no Brasil para quem precisa declarar imposto de renda ou ter cadastro na Receita Federal. Isso vale para qualquer pessoa, inclusive estrangeiros, que adquire imóveis, bens diversos, como veículos, ou que tenha conta-corrente e aplicações financeiras no país.