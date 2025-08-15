15/08/2025
Dono de barco que atropelou baleia é multado em R$ 12 mil e pode ser preso

Embarcação foi apreendida após atropelar baleia-franca e seu filhote em praia de Santa Catarina

O dono de um barco que atropelou uma baleia-franca e seu filhote em Santa Catarina foi encontrado e multado em R$ 12 mil. A embarcação, do modelo Fishing Raptor, foi apreendida e lacrada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e pela Polícia Federal (PF). O incidente, ocorrido em 22 de julho na Praia do Moçambique, foi registrado em vídeo por um drone.

Eduardo Castro/Divulgação NSC/@sobrevoarfloripa,

Entenda a punição e as ações do Ibama

As baleias-francas, uma espécie ameaçada de extinção, vêm ao litoral catarinense para se reproduzir e amamentar seus filhotes. O Ibama reforça que a aproximação indevida de embarcações pode representar riscos aos animais e às pessoas. O proprietário do barco, além da multa, teve o uso da embarcação suspenso e pode enfrentar uma pena de dois a cinco anos de prisão por crime ambiental.

Para proteger a fauna marinha, o Ibama segue com a Operação Pirapuã, que intensifica a fiscalização para coibir a aproximação indevida de barcos, além de combater o uso de petrechos de pesca irregulares.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.

