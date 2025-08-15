15/08/2025
Universo POP
Cachorrinha ‘mel do grau’ viraliza em manobra de bike; vídeo
Zé Felipe é visto beijando influenciadora em festa; saiba quem é Victória Miranda
Dilsinho, um dos maiores fenômenos do pagode, chega a Feijó e é abraçado por fãs; VEJA O MOMENTO
Caso de pastor que usou calcinha e peruca levanta debates sobre fetiche
Viúva de Elvis Presley é acusada de matar a filha por herança
Bruna Marquezine proíbe celulares em festa de 30 anos com Zeca Pagodinho; veja o convite
Mariana Rios revela nome polêmico do filho e gera debates na internet
Hytalo Santos é visto em igreja recebendo oração de pastora após investigações
Ana Castela e Karol G são as atrações musicais do jogo da NFL no Brasil
Hytalo Santos chora ao receber oração após ter casa alvo de busca e apreensão

Doutora pela UnB é vencedora de importante prêmio na área acadêmica

Escrito por Metrópoles
doutora-pela-unb-e-vencedora-de-importante-premio-na-area-academica

A psicóloga e psicanalista Larissa Leão de Castro é uma das vencedoras da 2ª edição do prêmio Jabuti Acadêmico, na categoria de psicologia e psicanálise, com o livro Hélio Pellegrino: Por uma Psicanálise Política.

A doutora em Psicologia Clínica e Cultura pela Universidade de Brasília (UnB) participou da 2ª edição do evento que foi realizada no dia 5 de agosto, no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo.

O Prêmio Jabuti Acadêmico é feito pela Câmara Brasileira do Livro (CBL) com apoio da Academia Brasileira de Ciencias (ABC) e da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Leia também

O projeto tem o intuito de premiar obras científicas, técnicas e profissionais, apresentando categorias extremamente amplas do cenário acadêmico, desde Antropologia a Divulgação Científica.

Hélio Pellegrino, figura que a autora aborda em seu livro, foi um escritor; poeta e psicanálista brasileiro, sendo considerado um dos mais influentes nesse meio.

Além disso, Pellegrino se tornou referência por fazer da psicanálise um instrumento na transformação da democracia e da justiça social.

4 imagensDoutora em psicologia pela UnB, Larissa Leão vence premio jabuti acadêmico Doutora em psicologia pela UnB, Larissa Leão vence premio jabuti acadêmico Doutora em psicologia pela UnB, Larissa Leão vence premio jabuti acadêmico Fechar modal.1 de 4

Doutora em psicologia pela UnB, Larissa Leão vence premio jabuti acadêmico

Reprodução2 de 4

Doutora em psicologia pela UnB, Larissa Leão vence premio jabuti acadêmico

Reprodução3 de 4

Doutora em psicologia pela UnB, Larissa Leão vence premio jabuti acadêmico

Reprodução4 de 4

Doutora em psicologia pela UnB, Larissa Leão vence premio jabuti acadêmico

Reprodução

A obra de Larissa estuda e analisa os comportamentos do poeta, que morreu em 1988, utilizando arquivos como manuscritos, cartas e ensaios psicanalíticos, além de apresentar documentos da Fundação Casa Rui Barbosa, museu histórico localizado no Rio de Janeiro (RJ).

O livro mostra através da visão da autora e com base nos estudos de Hélio, uma psicanálise que ultrapassa os limites clínicos, expondo injustiças sociais e o desejo de formar um projeto coletivo na sociedade.

Larissa contou ao Metrópoles que o prêmio dá mais reconhecimento a essa área e aproxima o leitor leigo dos pensamentos e das filosofias não só de Hélio Pellegrino mas de tantos outros estudiosos.

“O reconhecimento abre portas e dá visibilidade a um campo que, muitas vezes, é visto como distante. Ao premiar uma obra que apresenta a psicanálise como prática democrática e acessível, o prêmio ajuda a mostrar que essa ciência não pertence a poucos iniciados, mas pode ser compreendida, vivida e reivindicada por todos que acreditam em um mundo mais justo”.

A autora ainda conta que, acredita que o livro possa passar uma mensagem ao leitor de que todos são bem-vindos a aprender e consequentemente se transformar como ser humano, “Que cada página seja um convite para compreender que a escuta, quando enraizada na dignidade humana, é também um ato político e um exercício de liberdade”.

 

 

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.