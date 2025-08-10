12 de agosto de 2025
DPE/AC é finalista em prêmio nacional de comunicação com projeto sobre cidadania e direitos dos povos indígenas

Coleção Cidadania e Direitos foi reconhecida entre mais de 420 iniciativas de todo o país e concorre na categoria Mídia Digital do Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça 2025

A Defensoria Pública do Acre (DPE/AC) é finalista do Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça 2025, promovido pelo Fórum Nacional de Comunicação e Justiça (FNCJ), com a Coleção Cidadania e Direitos, inscrita na categoria Mídia Digital. O reconhecimento ocorre em meio à participação da instituição no XIX Congresso Brasileiro dos Assessores de Comunicação do Sistema de Justiça (Conbrascom), realizado de 6 a 8 de agosto em São Luís (MA).

Katiuscia Miranda representa a DPE/AC no XIX Conbrascom. Foto: Cedida

A coleção é uma iniciativa da Ouvidoria-Geral da DPE/AC, coordenada por Soleane Manchineri, primeira mulher indígena a ocupar o cargo em uma Defensoria no Brasil. Com apoio da equipe da Diretoria de Comunicação, o projeto reúne conteúdos acessíveis e educativos sobre os direitos de populações em situação de vulnerabilidade social. Os dois primeiros volumes são voltados aos povos indígenas, com distribuição em formato impresso e também digital.

Com linguagem cidadã e foco na inclusão, a Coleção Cidadania e Direitos consolida-se como instrumento de difusão de políticas públicas e valorização da diversidade cultural no Acre, estado com uma das maiores populações indígenas proporcionais do país. As edições podem ser acessadas gratuitamente nos links abaixo:

Volume 1 – Povos Indígenas

Volume 2 – Povos Indígenas

A chefe da Diretoria de Comunicação da DPE/AC, jornalista Katiuscia Miranda, representou a instituição no Conbrascom e destacou a importância do reconhecimento. “Já é uma grande vitória estar entre os finalistas do Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça, ver nossa Defensoria do Acre figurar entre as maiores instituições de justiça do Brasil. Agradeco à gestão da DPE/AC, que tem investido em comunicação, e esse reconhecimento é uma excelente forma de mostrar resultados”.

O Conbrascom é considerado o principal evento de comunicação do Sistema de Justiça e reúne, anualmente, profissionais de todo o país. Em sua 19ª edição, o congresso abordou temas como comunicação acessível, inteligência artificial, combate ao capacitismo, produção de conteúdo com celular, redes sociais, inovação e diversidade, com encerramento conduzido pelo ministro Flávio Dino e a filósofa Djamila Ribeiro.

A cerimônia de premiação do Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça foi realizada na noite de 8 de agosto e marcou o encerramento do evento. Mais de 420 projetos de instituições do sistema de justiça concorreram nas 16 categorias da edição de 2025.

