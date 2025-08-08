DPE RO: concurso divulga resultado preliminar da prova discursiva

O concurso da DPE RO divulgou, nesta sexta-feira (8/8), o resultado preliminar da prova discursiva, realizada em Porto Velho no dia 11 de maio. O resultado pode ser conferido no site da banca organizadora, a FGV.
Agora, os candidatos podem apresentar recurso contra o resultado provisório entre os dias 11 e 12 de agosto. O resultado definitivo da prova objetiva, junto com a convocação para o procedimento de heteroidentificação, já foi divulgado em 21 de julho.
Cargos e salários
O concurso oferece 8 vagas imediatas e cadastro reserva para diversos cargos de níveis médio e superior. Os salários iniciais variam de acordo com a especialidade:
- Técnico da Defensoria Pública: R$ 3.567,95
- Analista: R$ 6.769,98 a R$ 9.104,86
Além do salário, os aprovados também terão acesso a benefícios como auxílio-alimentação, auxílio-saúde, auxílio-odontológico e auxílio-transporte. A carga horária é de 40 horas semanais.
Resumo
- Banca: FGV
- Vagas: 8 + CR
- Cargos: Técnico e Analista
- Escolaridade: níveis médio/técnico e superior
- Salários iniciais: até R$ 9.104,86
- Edital
Fonte: FGV Redigido por Contilnet.