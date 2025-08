dramaturgia-da-globo-nunca-trabalhou-tanto-como-agora

A informação em destaque na Dramaturgia da Globo, e confirmada por pessoas importantes, é que o seu departamento de novelas e séries nunca trabalhou tanto quanto agora. Fala-se, acredite, que até “está faltando autor”, tamanha a quantidade de projetos em desenvolvimento.

Isso, inclusive, poderá apressar outros retornos de escritores experientes, a exemplo de Aguinaldo Silva, Ana Maria Moretzsohn, Cristianne Fridman, Alessandro Marson, Gloria Barreto e Lícia Manzo.

Como a televisão aberta é o carro-chefe de tudo no Grupo Globo, existe a preocupação em buscar grandes histórias para as novelas das seis, sete e nove da noite, além da faixa que voltará a ser explorada, futuramente, à tarde.

São diferentes roteiristas oferecendo propostas para todos os horários, em uma grande disputa interna, onde só a Globo tem a ganhar. Como sempre ganhou.

Aliás, é até uma lição a ser seguida. Se o SBT tivesse se organizado assim, trabalhado com vários autores, a história da sua dramaturgia, hoje, poderia ser outra.

Comunicado

Memorando interno da Band dá conta que Daniela Chain ocupará interinamente a gestão dos times de Cenografia, Figurino, Cabelo e Maquiagem, na função de Diretora de Facilities, Cenografia e Apoio, respondendo diretamente ao CEO, Cláudio Giordani.

Fernanda Ortiz, diante disso, vai assumir a direção do novo “Melhor da Tarde”.

Consequência

Mario Meirelles, que vinha dirigindo o “Melhor da Tarde”, continua na Band, mas para tocar outros projetos, como a segunda temporada do “Mestres da Air Fryer”.

Maxi García Solla segue no “Melhor da Noite”.

Vale esclarecer

A Band, sobre as reformulações em seus programas, tem uma sequência estabelecida para evitar atropelos.

Pela ordem, todas as atenções estão voltadas, inicialmente, para o novo “Melhor da Tarde”. Num momento seguinte, será a vez do “Bora Brasil”.

Estratégia

A propósito de “Bora Brasil” e “Melhor da Tarde”, a ordem é aparelha-los para, ao mesmo tempo, melhorar suas performances, mas também ampliar as possibilidades de entrega.

No caso, respectivamente, “Jogo Aberto” e “Brasil Urgente”.

O que será?

“Retrato Falado” foi um quadro da Denise Fraga, que fez grande sucesso no “Fantástico”.

Se tem alguma relação ou não, o tempo dirá. Mas a Globo acaba de entrar com o pedido de registro da marca “Retrato Falhado”.

Na calma

A Record não confirmada, mas não desistiu de nada em relação aos seus dois próximos objetivos: lançar um novo reality show com o Boninho nem 2026 e fazer a próxima Copa do Mundo.

Um dos principais dirigentes da casa, envolvido com tudo, limita-se a dizer: “ambos em construção”.

Combinado assim

Tony Ramos encerra participação em “Dona de Mim”, novela das sete da Globo, mas, devido à importância do personagem, continuará aparecendo até o fim.

Não será, no entanto, obrigado a gravar mais nada, porque deixou um bom lote de cenas de flashback para a produção.

Quantidade

A princípio, “Coração Acelerado”, substituta de “Dona de Mim” na Globo, terá 197 capítulos.

Não é possível cravar esse número, porque a duração de novelas da Globo tem sofrido mudanças em pleno voo ou até antes da estreia. Isadora Cruz, Lázaro Ramos e Gabz serão os nomes principais.

Dose dupla

A Band projeta duas estreias em 9 de setembro, uma terça-feira.

No mesmo dia, a chegada da novela turca “Zalim Istanbul”, substituta de “Café com Aroma de Mulher”, e a nova temporada de “MasterChef Confeitaria”.

Companhia certa

Christiane Pelajo vai ao “Companhia Certa”, do Ronnie Von, na Rede TV!, nesta segunda-feira, falar de “Protagonistas”, seu novo livro com lançamento no dia 9 de setembro.

Parte da renda será destinada a projetos que apoiam mulheres em situação de vulnerabilidade.

Bate – Rebate