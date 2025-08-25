Duas linhas de trem amanhecem com lentidão após falha em equipamento

25/08/2025
Escrito por Metrópoles
O trens da linhas 7-Rubi e 10-Turquesa operam com velocidade reduzida devido a problemas técnicos, na manhã desta segunda-feira (25/8), de acordo com a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

Segundo a companhia, os trens estão circulando com maior tempo de parada entre as estações Luz e Palmeiras-Barra Funda. Durante a madrugada, um veículo de manutenção que trabalhava na região da Luz apresentou falha no truque — um equipamento ferroviário que direciona e estabiliza o veículo — no último vagão.

“Para a atuação da equipe técnica da CPTM, como estratégia operacional, os trens da Linha 7-Rubi seguem até a estação Palmeiras-Barra Funda e os da Linha 10-Turquesa até a estação da Luz. Já a Linha 11-Coral seguirá até Palmeiras-Barra Funda no horário de pico. Como alternativa, os passageiros podem utilizar a Linha 11-Coral e a 3-Vermelha do Metrô”, informou a CPTM, que pede desculpas aos passageiros pelos transtornos causados.

Leia também

Serviço 710

A operação do Serviço 710 chega ao fim na próxima quinta-feira (28/8), como prevê o planejamento da CPTM. A partir desta data, as linhas 7-Rubi e 10-Turquesa terão como terminal a estação Palmeiras-Barra Funda, na zona oeste da capital paulista.

A estação passará por mudanças e será ponto central do transporte sobre trilhos em São Paulo. A partir desta segunda-feira (25/8), a CPTM começa a operação assistida da Linha 11-Coral, que ligava o Alto Tietê e a zona leste até a estação Palmeiras-Barra Funda aos sábados, agora conectará os passageiros da linha até a zona oeste de São Paulo todos os dias da semana. O serviço funcionará das 8h às 15h30 e das 20h à 0h.

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

