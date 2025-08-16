15/08/2025
Duas pessoas morrem e 34 ficam feridas em acidente de ônibus em MT

Escrito por Metrópoles
Duas pessoas morreram e 34 ficaram feridas em um grave acidente de trânsito na BR-364, na região da Serra de São Vicente, em Santo Antônio de Leverger (MT), na tarde dessa sexta-feira (15/8). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, a operação de socorro durou aproximadamente 3 horas.

O acidente envolveu um micro-ônibus do município de Sapezal, que saiu da pista e capotou em uma área de ribanceira, resultando em múltiplas vítimas. O veículo transportava 36 pessoas, incluindo cinco crianças.

Das 36 vítimas, duas já estavam em óbito no momento da chegada das equipes de socorro. Os corpos foram resgatados pelos bombeiros militares e entregues à Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec). As demais vítimas foram socorridas com vida e encaminhadas a unidades de saúde.

Leia reportagem completa no RD News, parceiro do Metrópoles.

