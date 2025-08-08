Duda Beat, Flor Gil e mais: veja os lançamentos musicais da semana

0
Com mais um final de semana se aproximando, o Metrópoles fez uma seleção de destaques para você atualizar as suas playlists. Tem de tudo um pouco, desde pop, sertanejo e pagode até funk, rock e MPB.
Confira os destaques:
- Álbum Ao Vivo em Uberlândia, de Diego e Victor Hugo.
- Single User, de Tonzão.
- EP Pagode no Parque, Vol. 1, do Grupo Benzadeus.
- EP Debaixo Do Meu Chapéu, de Luan Pereira.
- Favela Vive 6, de Sandra Sá, Dexter, Borges, MC Carol de Niterói, DK 47 e Lord.
- Single A Little More, de Ed Sheeran.
- Single Tem Que Ter Fé, de Nith, Chefin, Nairo e Drew.
- EP Esse Delírio, de Duda Beat.
- Álbum Nós, da Bad Luv.
- Álbum Samba de Roda do MV, de Psirico.
- Single Chegou Pra Ficar, de Flor Gil.
- Single Meu Herói, de Liano.
