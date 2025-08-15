Dupla com tabletes de maconha é morta após perseguição no DF

Dois homens morreram baleados após fugirem da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) perto da DF-180, na noite dessa quinta-feira (14/8). Segundo a corporação, a dupla atirou em direção aos militares, que revidaram.
Com os suspeitos a PMDF encontrou cinco tabletes de maconha, um revólver calibre 38 e outro calibre 357. Além disso, foi confirmado que o carro utilizado por eles era roubado.
A ocorrência se deu após a PMDF intensificar o patrulhamento no local devido a diversas queixas da população de que os assaltos e o tráfico tinham aumentado.
Dois homens morreram durante confronto policial nesta quinta-feira (14/8)
A PM conseguiu apreender cinco tabletes de maconha além de armas durante o patrulhamento
Os policiais mataram os criminosos à tiros durante uma perseguição
Os militares, então, realizaram abordagens a veículos e pessoas que apresentavam alguma atitude suspeita.
Durante as patrulhas, em uma estrada de chão batido, por volta das 23h30, os PMs notaram um carro parado e decidiram averiguar. Quando percebeu a presença da viatura policial, o motorista do veículo acelerou.
Os criminosos, então, pararam o veículo, segundo a PMDF, e atiraram contra a viatura.
O tiroteio resultou nos dois suspeitos gravemente feridos. Quando o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) chegou, eles ainda apresentavam sinais vitais e foram levados até o Hospital Regional de Ceilândia (HRC), porém não resistiram.
Todas as substâncias e as armas foram encaminhadas para a 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia), para medidas cabíveis.