Dupla Danilo & Davi é confirmada como atração do Festival do Coco em Mâncio Lima

O evento busca fortalecer a cultura, impulsionar o comércio local e proporcionar momentos de lazer e confraternização

De 12 a 14 de setembro, Mâncio Lima será palco de um evento que promete reunir cultura, música e oportunidades para toda a população. Durante três dias, a cidade receberá uma programação diversificada, que vai desde apresentações musicais até ações voltadas ao fortalecimento da economia local.

Além dos shows, o público poderá visitar a Feira de Agronegócio, que reunirá produtores rurais, empreendedores e artesãos/ Foto: Reprodução

O encerramento, no dia 14, será marcado por um show nacional com a dupla sertaneja Danilo & Davi, intérpretes de sucessos como Apaga Apaga Apaga, Tive Que Bater Palma e Fumo da Noite. A apresentação promete atrair fãs de toda a região e fechar a festa “com chave de ouro”.

Além dos shows, o público poderá visitar a Feira de Agronegócio, que reunirá produtores rurais, empreendedores e artesãos, oferecendo um espaço para conhecer, comprar e valorizar os produtos e talentos de Mâncio Lima.

O evento busca fortalecer a cultura, impulsionar o comércio local e proporcionar momentos de lazer e confraternização para moradores e visitantes.

