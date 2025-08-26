Dupla “Flaco-Roque” decide, e Palmeiras vence o Sport pelo Brasileirão

Na partida válida pela 21ª rodada do Brasileirão, o Palmeiras derrotou o Sport por 3 a 0, nesta segunda-feira (25), em confronto realizado no Allianz Parque, em São Paulo.

Flaco López e Vitor Roque comandaram o ataque do Verdão na vitória contra os pernambucanos. O argentino marcou duas vezes, enquanto o “Tigrinho” distribuiu duas assistências. Gustavo Gómez fez o outro tento dos paulistas.

O triunfo dentro de casa colocou o Palmeiras no segundo lugar do Brasileirão, com 42 pontos. Agora, o time paulista está somente um ponto atrás do líder Flamengo, que tem 43. Ambos, até o momento, jogaram 19 jogos e possuem duas rodadas atrasadas a serem disputadas.

O clube alviverde volta aos gramados pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo (31), às 18h30 (de Brasília), para fazer o clássico contra o Corinthians. Já o Sport, lanterna da liga nacional, também jogará no domingo, mas às 20h30, e irá encarar o Vasco.

Sobre a partida

Jogando fora de casa, o Sport foi quem levou perigo nos minutos iniciais, quando o volante Zé Lucas tentou um toque de chaleira e o goleiro Weverton fez a defesa. O Palmeiras respondeu com o centroavante Vitor Roque, que arriscou de longa distância e Gabriel Vasconcelos pegou com facilidade.

Na sequência, o Verdão cresceu em campo e saiu na frente aos 14 minutos. Vitor Roque achou belo passe para o argentino Flaco López finalizar de primeira e anotar 1 a 0 no marcador.

O argentino quase ampliou pouco depois. O lateral Joaquín Piquerez cobrou o escanteio na área e, depois de um desvio na primeira trave, Flaco cabeceou firme, obrigando o goleiro Gabriel a realizar uma grande defesa.

Aos 18 minutos, foi a vez do zagueiro Murilo tentar de cabeça e mandar por cima da meta adversária. Já aos 22, o lateral Khellven acertou bom cruzamento para Flaco López, que cabeceou para fora.

A pressão do Palmeiras seguiu intensa até o final da primeira etapa. Na marca de 28 minutos, a bola sobrou para o ponta Felipe Anderson que, dentro da área, desperdiçou a oportunidade. Aos 39, foi a vez do meia Maurício arriscar de longe e mandar longe do gol adversário. No lance seguinte, Vitor Roque buscou o canto e sua finalização raspou a trave do Sport.

Os pernambucanos voltaram do intervalo saindo mais para o ataque em busca do empate. No entanto, foi o Verdão que balançou as redes mais uma vez.

Aos 10 minutos, Roque foi para a linha de fundo e cruzou na medida para Flaco López marcar de cabeça o seu segundo gol na partida. Pouco depois, Khellven cobrou o escanteio curto para Maurício, que acertou o cruzamento na cabeça do Gustavo Gómez. O zagueiro paraguaio testou firme e anotou o 3 a 0.

Já aos 21, Vitor Roque foi lançado em velocidade, cortou a defesa e chutou para ótima defesa do Gabriel.

Na reta final, o Palmeiras diminuiu o ritmo, mas ainda conseguiu criar algumas boas chances de gol. Aos 43 minutos, o uruguaio Facundo Torres tentou de bicicleta e o goleiro Caíque França, que substituiu Gabriel lesionado, fez a defesa. Por fim, o paraguaio Ramón Sosa arriscou de longa distância e mandou para fora.

Veja o vídeo: