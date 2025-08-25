25/08/2025
Dupla tenta agredir policial feminina durante abordagem e vai presa

Dois homens, de 54 e 23 anos, foram presos, na tarde dessa sexta-feira (22/8), durante uma abordagem policial no Jardim Canguru, em Campo Grande, após tentarem agredir uma policial feminina e resistirem à prisão. A ação ocorreu na Rua Quita Simões da Cunha, quando os policiais realizavam rondas pela região e avistaram quatro indivíduos em atitude suspeita.

Ao perceberem a aproximação da equipe policial, os suspeitos tentaram fugir, restando apenas dois indivíduos. Durante a abordagem, os homens arremessaram no chão pacotes de cocaína, uma balança de precisão e uma bomba de poço artesanal, evidenciando envolvimento com tráfico de drogas.

