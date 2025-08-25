25/08/2025
Durante madrugada, mulher é espancada e tem celular roubado em Sena Madureira

Moradora foi alvo de dois criminosos no último final de semana

Uma mulher de 32 anos, residente do bairro da Vitória, em Sena Madureira, foi alvo de dois criminosos no último final de semana. Durante a madrugada, ela estava voltando pra casa quando foi abordada pelos criminosos.

Durante madrugada, mulher é espancada e tem celular roubado em Sena Madureira. Foto: Reprodução

De acordo com a Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC), a vítima foi atingida com socos, chutes e pauladas. Em seguida, os dois meliantes roubaram seu aparelho celular e pertences que estavam em sua bolsa.

A guarnição da PMAC foi acionada, fez rondas pelo bairro, entretanto, não conseguiu localizar a dupla. Até agora, eles não foram identificados.

