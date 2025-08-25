Durante madrugada, mulher é espancada e tem celular roubado em Sena Madureira

Uma mulher de 32 anos, residente do bairro da Vitória, em Sena Madureira, foi alvo de dois criminosos no último final de semana. Durante a madrugada, ela estava voltando pra casa quando foi abordada pelos criminosos.

De acordo com a Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC), a vítima foi atingida com socos, chutes e pauladas. Em seguida, os dois meliantes roubaram seu aparelho celular e pertences que estavam em sua bolsa.

A guarnição da PMAC foi acionada, fez rondas pelo bairro, entretanto, não conseguiu localizar a dupla. Até agora, eles não foram identificados.