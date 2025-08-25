É amanhã! Não perca a chance de bater um papo com Carla Madeira

Sinônimo de escrita potente e autora brasileira mais lida do país, amanhã (26/8), no Metrópoles Talks em Brasília, Carla Madeira bate um papo sobre as conexões humanas em suas obras literárias, às 20h, no Ulysses Centro de Convenções.

A autora mineira lançou em 2014 o seu primeiro romance, “Tudo é rio”, um sucesso editorial conquistado no boca a boca; em 2018, apresentou a segunda obra, “A natureza da mordida”, que a firmou como um dos maiores nomes da literatura nacional contemporânea; e “Véspera” (de 2021) é o terceiro livro de Carla, que foi recebido com entusiasmo pelo público e pela crítica.

“Tudo é rio é arrebatador, você não quer parar. É um livro que emociona a cada frase. Ele fala de amor, de paixão e, acima de tudo, de perdão”, afirmou a apresentadora Cissa Guimarães.

A obra também foi aclamada pela escritora e jornalista Martha Medeiros: “Tudo é rio é uma obra-prima, e não há exagero no que afirmo. É daqueles livros que, ao serem terminados, dão vontade de começar tudo de novo, no mesmo instante, desta vez para se demorar em cada linha, saborear cada frase, deixar-se abraçar pela poesia da prosa”.

Metrópoles Talks

O Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil. Um espaço no qual mentes brilhantes compartilham ideias, experiências e visões que inspiram e provocam reflexões.

Grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em São Paulo, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente. Antes dela, a capital paulista reuniu Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski em um bate-papo bem-humorado e informativo sobre a chegada da menopausa.

O último nome que se apresentou no ciclo de conversas em Brasília foi o autor e roteirista Marcelo Rubens Paiva. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.

Em dezembro de 2024, a fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno compartilhou os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trouxe histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Em outubro, o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

Talk com Carla Madeira

Data e horário: 26 de agosto, às 20h

Local: Auditório Planalto, no Ulysses Centro de Convenções, Brasília

Ingressos: Bilheteria Digital