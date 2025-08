É big! Bruna Marquezine ganha surpresa de aniversário durante festival no Rio

Bruna Marquezine, atriz e modelo, completa 30 anos nesta segunda-feira (4/8) e iniciou as celebrações no último domingo (3/8), durante o Festival de Inverno no Rio, no show de Caetano Veloso, ao lado da amiga de longa data, Sasha Meneghel, quando ganhou uma surpresa.

Sorridente, a artista posou segurando o bolo com as velas: “Parabéns!”, na área VIP do evento.