“É devastador”, diz Val Marchiori sobre diagnóstico de câncer

Menos de uma semana após surpreender seus fãs ao revelar um câncer de mama, Val Marchiori está se preparando para entrar na sala de cirurgia, na segunda-feira (1º/9), para retirada do nódulo. Na véspera da operação, a socialista conversou com a coluna, com exclusividade, e desabafou sobre o diagnóstico.

Durante o bate-papo, ela revelou o motivo de ter evitado a mamografia até agora, contou o que sentiu ao descobrir o problema de saúde e ainda afirmou que vai lutar para que as mulheres tenham acesso ao exame pelo SUS.

Como foi ouvir o médico te contar sobre o diagnóstico? O que sentiu?

Quando vi o diagnóstico, eu estava, inclusive, com uma médica lá no Fleury. Me deu a sensação de desespero, angústia. Como se o mundo tivesse acabado. Foi como se eu tivesse, sabe? ‘Vou morrer’. É, assim, assustador, algo que mexe demais com a gente.

Por que você decidiu fazer a mamografia?

Sempre evitei de fazer mamografia e me sinto culpada por isso. Aí, fui fazer um exame de rotina, pós-viagem à Disney, porque minha médica pediu. Senti em mim que precisava fazer. Acabei fazendo e descobri isso que vocês já sabem.

Você disse que nunca tinha feito mamografia por medo. Medo de quê exatamente?

O medo da mamografia é o medo da dor, é uma vergonha falar, mas é verdade. É o medo de saber, né? De ter uma notícia como eu tive. É por isso que eu estou vindo nas redes sociais, para que as mulheres não passem por isso, que a gente não tenha mais medo, que a gente converse sobre isso, pra que outras evitem ter o que eu tenho hoje porque a mamografia é muito necessária. Através dela que você vai descobrir. Era um medo que eu tinha, sempre tive esse medo.

Amanhã você vai passar por uma cirurgia. Como vai ser o procedimento e o pós?

Vou fazer a retirada do nódulo amanhã e só depois a equipe do doutor Fernando Maluf vai verificar os meios de de cura, que são radioterapia, entre outros. Ainda não está definido, só após a cirurgia mesmo.

Como está sendo receber o retorno dos fãs? Mulheres contaram que não faziam a mamografia?

Estou recebendo muitas mensagens de muitas mulheres do Brasil todo que já passaram ou não fizeram mamografia também por medo isso. Se eu já puder ajudar uma mulher que seja, estou muito feliz. Muitas me falando “Val por causa de você eu vou fazer mamografia, eu também nunca fiz”. Então, é uma coisa que assusta mesmo. Você vê: eu sou mãe, pai sozinha, eu sempre batalhei, saí do sítio do interior pra conquistar a minha vida e não tinha medo de nada. E tive medo de fazer mamografia. Então, é um assunto que tem que ser mais falado entre as mulheres, a gente tem que dar essa força uma pra outra. É necessário fazer, precisa ser feito.

Você recebeu relatos de mulheres com dificuldade de conseguirem atendimento do SUS. Pretende dar voz a isso?

Eu e Amilton, meu marido, que está me ajudando, a gente tem recebido muitas reclamações de várias mulheres que estão na fila ou pra fazer uma biópsia ou dificuldades pra fazer mamografia no SUS. Eu pretendo, sim, ser uma voz ativa e poder ajudar outras mulheres para que seja mais fácil no sistema no Brasil terem acesso a esse exame. É uma vergonha, 25% da população de mulheres que fazem esse exame no Brasil, 25% é quase nada. Então, assim, às vezes é porque ela não conseguiu através do SUS ou a falta de informação.

O que mudou na sua cabeça após descobrir a doença?

Muda tudo da nossa cabeça quando você sabe que tem uma doença dessa. Muda o que é prioridade pra você, a gente se sente pequena e vulnerável. Então, assim, a cabeça dá uns cento e noventa. É algo que muda realmente.

Você se declarou para seu marido após revelar o diagnóstico. Qual a importância desse apoio?

Sim, eu fiz essa declaração pra ele porque, realmente, se não fosse por ele eu não estaria de pé, viu? É devastador e tem sido muito importante pra mim o apoio dele. Ele tem me dado muito carinho, muito amor. Meus filhos também. E isso aquece a gente, deixa a gente mais segura, mais confiável que a gente tem cura e que vai dar tudo certo.