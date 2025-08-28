É hoje! Cinema do Acre tem ingresso a R$ 10 por conta da promoção da Semana do Cinema

Começa nesta quinta-feira (28) a segunda edição da Semana do Cinema de 2025 em Rio Branco. A iniciativa traz ingressos promocionais a R$ 10 e combos de pipoca e refrigerante com desconto, permitindo que os cinéfilos aproveitem grandes lançamentos sem pesar no bolso. As sessões seguem até a próxima quinta-feira (3).

Entre os filmes em cartaz para o público adulto estão A Hora do Mal, Faça Ela Voltar, Superman, Juntos, Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda, Interestelar e Jurassic World: Recomeço, oferecendo diversidade de gêneros e aventuras para todos os gostos.

Para as crianças, a programação inclui títulos educativos e divertidos, como Arca de Noé, Thiago e Ísis e os Biomas do Brasil e Os Caras Malvados 2. As sessões infantis estão distribuídas ao longo do dia, garantindo que os pequenos possam curtir o cinema em horários apropriados.

Os amantes da sétima arte têm agora a oportunidade de aproveitar a experiência completa de cinema, com preços acessíveis e uma programação que atende todas as idades.

“De 28 a 3 de setembro, você assiste aos melhores lançamentos com super descontos. E para não faltar pipoca, o combo médio duplo sai por apenas R$ 29,90”, publicou o Cine Araújo do Cia Verde Shopping.