É oficial: Bittar assina termo de filiação ao PL e é ovacionado em auditório lotado

O auditório da Uninorte em Rio Branco recebeu um público significativo nesta sexta-feira (22), durante o ato de filiação do senador Márcio Bittar ao PL.

A cerimônia contou com a presença de sua esposa, Thaís Bittar, e do presidente da executiva nacional do PL, Waldemar da Costa Netto.

O evento atraiu diversas lideranças políticas, incluindo o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, e senadores de outros estados, como Marcos Rogério (PL-RO), Eduardo Gomes (PL-TO), Izalci Lucas (PL-DF) e Wellington Fagundes (PL-MT). A presença dos deputados Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) e Bia Kicis (PL-DF) também evidenciou o apoio consolidado ao novo filiado.

Durante seu discurso, Bittar expressou sua satisfação com a filiação e abordou as perspectivas para o futuro político do Brasil.

“Estou muito feliz com esse momento. A direita tem chances reais de vencer em 2026, e devemos fazer com que a Amazônia se desenvolva”, afirmou o senador.

Ao assinar o termo, Bittar foi aplaudido pelos presentes e recebeu abraços dos políticos do mesmo partido que prestigiaram o evento.

VEJA AS FOTOS: