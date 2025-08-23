“É possível aliar desenvolvimento e preservação”, diz Gladson durante Fórum Empresarial no RJ

O governador do Acre, Gladson Camelí, usou sua participação no 24º Fórum Empresarial LIDE para defender o estado como um modelo de desenvolvimento que une crescimento econômico e preservação ambiental. Em um vídeo publicado em seu Instagram, Camelí destacou o equilíbrio alcançado na região, que, segundo ele, tem reduzido o desmatamento enquanto bate recordes na produção agrícola.

“Estamos reduzindo o desmatamento e batendo recordes na produção agrícola ao mesmo tempo”, afirmou o governador, ressaltando o papel de liderança do estado. “A Amazônia fala por todos nós, e o Acre está na linha de frente desse futuro.”

Camelí argumentou que qualquer debate sobre preservação ambiental deve levar em conta o histórico brasileiro em energia limpa. Ele enfatizou que o Acre, com 85% de sua floresta preservada, tem feito a sua parte. O governador mencionou a política pioneira de preservação, incluindo o Sistema de Incentivos a Serviços Ambientais (Sisa), que, segundo ele, beneficia quem produz de forma sustentável.

“Com isso, podemos mostrar que temos um discurso, mas também, e mais importante, que temos fatos”, disse Camelí. “É possível aliar o desenvolvimento de preservação.”

Ao final de sua fala, o governador fez um convite aos empresários presentes no evento: “Conhecer o que aconteceu no estado do Acre, o estado onde eu nasci, o estado que lutou para ser brasileiro, para que nós juntos possamos cuidar desse diamante que é o Brasil.