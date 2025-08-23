23/08/2025
Universo POP
Luan Pereira fala pela 1ª vez sobre confusão envolvendo Dado Dolabella
Luana Piovani se pronuncia após notícias de suposta agressão envolvendo Dado e Wanessa 
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella após crise de ciúmes
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella em bar no Rio
Ex-BBB Beatriz Reis revela que continua virgem e diz esperar “momento certo”
Vídeo: Marina Ruy Barbosa surpreende ao cantar e dançar funk em festa
Esposa de cantor sertanejo é investigada por lavar R$ 3 milhões do PCC
Virginia quebra o silêncio sobre ligação polêmica para Neymar
Quem é o ex-ator pornô e ativista LGBTQIA+ que virou ministro
Paola Carosella e Blogueirinha rompem amizade após polêmica sobre filha da chef

“É possível aliar desenvolvimento e preservação”, diz Gladson durante Fórum Empresarial no RJ

O governador compartilhou o momento em suas redes sociais

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O governador do Acre, Gladson Camelí, usou sua participação no 24º Fórum Empresarial LIDE para defender o estado como um modelo de desenvolvimento que une crescimento econômico e preservação ambiental. Em um vídeo publicado em seu Instagram, Camelí destacou o equilíbrio alcançado na região, que, segundo ele, tem reduzido o desmatamento enquanto bate recordes na produção agrícola.

Gladson compartilhou o momento nas suas redes sociais/Foto: Reprodução

“Estamos reduzindo o desmatamento e batendo recordes na produção agrícola ao mesmo tempo”, afirmou o governador, ressaltando o papel de liderança do estado. “A Amazônia fala por todos nós, e o Acre está na linha de frente desse futuro.”

Camelí argumentou que qualquer debate sobre preservação ambiental deve levar em conta o histórico brasileiro em energia limpa. Ele enfatizou que o Acre, com 85% de sua floresta preservada, tem feito a sua parte. O governador mencionou a política pioneira de preservação, incluindo o Sistema de Incentivos a Serviços Ambientais (Sisa), que, segundo ele, beneficia quem produz de forma sustentável.

“Com isso, podemos mostrar que temos um discurso, mas também, e mais importante, que temos fatos”, disse Camelí. “É possível aliar o desenvolvimento de preservação.”

Ao final de sua fala, o governador fez um convite aos empresários presentes no evento: “Conhecer o que aconteceu no estado do Acre, o estado onde eu nasci, o estado que lutou para ser brasileiro, para que nós juntos possamos cuidar desse diamante que é o Brasil.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.