É tendência! Aceitar a calvície demonstra confiança e sex appeal

Enquanto muitas pessoas investem em implantes, óleos e shampoos especiais e medicamentos como o minoxidil, existem os que preferem assumir a careca e investir na calvície como look e afirmação de identidade.

Por estilo, praticidade ou até para reforçar uma imagem específica, alguns homens, mesmo os que não sofrem com a perda de cabelo, têm optado por raspar os fios. Muitos deles encontram referência em famosos com presença marcante e se inspiram.

O visagista Rodrigo Aguiar já notou a tendência e comenta que tem percebido uma frequência maior na quantidade de clientes que escolhem raspar a cabeça, mesmo com cabelo cheio. Ele afirma que costumam ser homens mais decididos e práticos, que não curtem ficar lutando contra a queda de cabelo.

“Preferem aceitar o processo e assumir logo. Tem um traço de personalidade mais seguro ou pelo menos eles querem passar essa imagem. E dentro do visagismo, o ato de raspar tudo comunica força, praticidade e até uma certa autoridade. É como se dissesse: ‘Eu sou assim, e está tudo certo’”, acredita.

Ele diz que quando o homem assume a careca e raspa, o impacto positivo na imagem começa. O segundo passo é cuidar: manter o visual limpo, cuidar da pele, da barba, da roupa. “Tudo isso reforça a imagem de alguém seguro, de bem com o que vê no espelho. E aí não tem erro: a confiança vem junto”, defende.

The Rock é um dos que está sempre na lista dos carecas mais sexys do mundo

Conhecido pela franquia Velozes e Furiosos, o ator tem o sex appeal dos carecas

A estrela dos filmes de ação está entre os carecas mais cobiçados

O ator também está os carecas considerados mais sexy

Em primeiro lugar na lista dos carecas mais sexy de 2023, o monarca sempre está no ranking

O profissional também é contra o preconceito contra os carecas e afirma que o visual pode ser elegante, despojado e até mesmo imponente, tudo vai depender do completo da barba, óculos ou estilo de roupa.

Para Rodrigo, a calvície não precisa ser vista como uma inimiga. Se a pessoa reflete e percebe que realmente aquele visual não é para ela, tudo bem, existem alternativas e tratamentos, porém, sempre feitos com responsabilidade. “Não fique pulando de produto em produto ou buscando soluções milagrosas, procure profissionais”.

É importante entender que ela pode ser um novo momento do visual. O visagista recomenda observar o formato do rosto e testar os tipos de cortes que disfarçam ou assumem de vez.

E além de assumir e curtir o visual, é importante ter alguns cuidados. A limpeza, a hidratação e a proteção solar são fundamentais. Muito exposta, a cabeça pode sofrer queimaduras solares rapidamente. Existem ainda produtos específicos para dar brilho ou deixar mais opaca, a depender do gosto da pessoa.

O careca mais sexy do mundo

Em 2023, como contou a coluna Claudia Meireles, uma agência de marketing chamada Reboot verificou uma série de dados para eleger os 10 carecas mais sexies do mundo. O estudo, feito com base em informações do Google, colocou o príncipe William no topo da lista.

Para a criação do ranking, foram analisados aspectos como a proporção rosto/careca; altura dos carecas; patrimônio líquido; brilho do couro cabeludo; e o quão atraentes são suas vozes.

Em segundo e terceiro lugar apareceram os atores Vin Diesel e Jason Statham. A lista traz nomes como Samuel L. Jackson, Jeff Bezos, Michael Jordan, Dwayne Johnson, Shemar Moore, Shaquille O’Neal e Terry Crews.