EA FC 26: Modo Carreira ganha novidades com mercado de técnicos e lendas do futebol

A Electronic Arts divulgou nesta sexta-feira (1/8) todas as novidades do Modo Carreira do EA Sports FC 26. Um dos modos mais populares da franquia, ele chega com diversas melhorias em suas funções extra-campo, especialmente no que diz respeito aos treinadores. A nova edição do jogo, que estará disponível para pré-venda com preços entre R$ 349 e R$ 499, terá versões para PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch e PC.

Destaques do Modo Carreira

As principais novidades incluem:

Modo Carreira “Live” : Uma experiência mais dinâmica que oferece cenários e histórias baseadas em eventos reais do futebol, como transferências e mudanças de treinadores.

: Uma experiência mais dinâmica que oferece cenários e histórias baseadas em eventos reais do futebol, como transferências e mudanças de treinadores. Desafios de Carreira : Novos objetivos para os usuários cumprirem em troca de recompensas. Esses desafios possuem configurações pré-definidas, como o time inicial e as regras do jogo.

: Novos objetivos para os usuários cumprirem em troca de recompensas. Esses desafios possuem configurações pré-definidas, como o time inicial e as regras do jogo. Icons no Modo Carreira : Agora, lendas do futebol como Ronaldo , Beckham , Zidane e Alex Morgan podem ser desbloqueadas para serem usadas em novos jogos, misturando jovens talentos com lendas do esporte.

: Agora, lendas do futebol como , , e podem ser desbloqueadas para serem usadas em novos jogos, misturando jovens talentos com lendas do esporte. Mercado de treinadores : Uma das novidades mais pedidas pela comunidade, que aumenta a possibilidade de propostas, contratações e demissões de técnicos durante a temporada, como acontece na vida real.

: Uma das novidades mais pedidas pela comunidade, que aumenta a possibilidade de propostas, contratações e demissões de técnicos durante a temporada, como acontece na vida real. Eventos inesperados : Acontecimentos aleatórios, como lesões de jogadores, novos donos para o clube ou problemas no vestiário, que impactarão a rotina do time e dos atletas.

: Acontecimentos aleatórios, como lesões de jogadores, novos donos para o clube ou problemas no vestiário, que impactarão a rotina do time e dos atletas. Gameplay Autêntica: A jogabilidade no Modo Carreira terá um foco maior no realismo, com animações, posicionamento e ritmo mais próximos do futebol real, garantindo uma experiência mais imersiva.

Outras melhorias

O EA FC 26 também conta com melhorias nas categorias de base, que ganharam dois novos estádios e a possibilidade de fazer substituições nos torneios juvenis. Além disso, a IA das escalações foi aprimorada para definir os jogadores certos em cada partida, e a ferramenta tática FC IQ ganhou seis novas funções.

Para o Modo Carreira de atleta, a novidade são os Arquétipos, que definem a evolução do jogador de acordo com seu estilo, além de novas histórias de origem e treinamentos personalizados.

Fonte: Tech Tudo

Redigido por Contilnet.