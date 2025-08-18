EBC gastou R$ 6,9 milhões para acompanhar Lula em 35 países

A Empresa Brasileira de Comunicação (EBC) gastou R$ 6,9 milhões em viagens para acompanhar as agendas internacionais de Lula em 35 países. Depois de um “pico” de 24 países visitados em 2023, as equipes da empresa participaram de 7 viagens do presidente ao exterior em 2025. No ano passado, a EBC enviou equipes para 15 países nos quais Lula participou de compromissos oficiais.

A falta de recursos para bancar as despesas de funcionários na cobertura das viagens presidenciais foi apontada pela ex-diretora administrativa e financeira da EBC Sabrina Gabeto em sua carta de demissão, em junho. No dia 4 deste mês, o presidente da empresa, Jean Lima, também entregou o cargo.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

EBC

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil 2 de 3

Jean Lima pediu demissão da EBC em agosto

3 de 3

Viagens de Lula já geraram despesas de R$ 7 milhões à EBC

Reprodução

Em 2023, primeiro ano do governo Lula, o presidente da República foi acompanhado pela EBC em 24 países, com uma despesa de R$ 4 milhões. Os dados da empresa mostram 130 deslocamentos de servidores nessas viagens.

Leia também

No ano passado, Lula reduziu o volume de viagens, mas ainda superou a soma de agendas internacionais dos dois últimos anos de Bolsonaro. Foram 15 países visitados, gerando uma despesa de R$ 1,9 milhão para a EBC em 87 deslocamentos de servidores.

Até junho deste ano, a empresa pública participou de 7 viagens presidenciais, com gastos de R$ 1 milhão. Nesse período, foram registrados 41 deslocamentos de funcionários da EBC.

Nos dois últimos anos do governo de Jair Bolsonaro, as equipes da EBC acompanharam o então presidente em 12 países. Em 2021, a empresa gastou R$ 479,9 mil em 5 viagens presidenciais e, em 2022, foram R$ 704,9 mil em 7 países. No total, a EBC gastou R$ R$ 1,1 milhão em por 54 deslocamentos de servidores nesses dois anos, incluindo diárias, passagens e adicionais de embarque e desembarque.