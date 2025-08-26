Edital da SEDF para temporários é publicado com salários de R$ 6,4 mil

0
Banca: Instituto Quadrix
Está publicado o edital do concurso para professores temporários da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF).
São ofertadas vagas em cadastro reserva para professor substituto. O salário inicial é de R$ 6.427,71.
Em síntese, as principais informações são:
Vagas: CR
Cargo: professor substituto
Escolaridade: nível superior
Salário: R$ 6.427,71
Inscrições: 8 a 22/9
Taxa: R$ 20,00 (noturno) | R$ 58,00 (diurno)
Provas: 19/10/2025
Leia a reportagem completa no Direção Concursos, parceiro do Metrópoles.