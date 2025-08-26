Edital da SEDF para temporários é publicado com salários de R$ 6,4 mil

Está publicado o edital do concurso para professores temporários da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF).

São ofertadas vagas em cadastro reserva para professor substituto. O salário inicial é de R$ 6.427,71.

Em síntese, as principais informações são:

Banca: Instituto Quadrix

Vagas: CR

Cargo: professor substituto

Escolaridade: nível superior

Salário: R$ 6.427,71

Inscrições: 8 a 22/9

Taxa: R$ 20,00 (noturno) | R$ 58,00 (diurno)

Provas: 19/10/2025

