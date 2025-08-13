Edital IBGE para 9.580 vagas ‘o mais rápido possível’; FGV organiza

O concurso do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) para contratações temporárias, com um total de 9.580 vagas, foi oficialmente autorizado pelo Ministério da Gestão e Inovação (MGI). Segundo o órgão, o edital será publicado o mais rápido possível, e a empresa organizadora, a FGV (Fundação Getulio Vargas), já foi definida.

Detalhes das vagas

As oportunidades são de nível médio, com salários que podem chegar a R$ 3.379,00, além de benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1 mil. As vagas são distribuídas da seguinte forma:

Agente de Pesquisas e Mapeamento : 8.480 vagas, com salário de R$ 2.676,24.

: 8.480 vagas, com salário de R$ 2.676,24. Supervisor de Coleta e Qualidade: 1.100 vagas, com salário de R$ 3.379,00.

O prazo inicial dos contratos é de um ano, podendo ser prorrogado. O presidente do IBGE, no entanto, solicitou que esse período seja ampliado para cinco anos.

Sobre as provas

Os candidatos serão avaliados por meio de uma prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório. O exame terá 60 questões de múltipla escolha e os aprovados passarão por um treinamento obrigatório. A taxa de inscrição será de R$ 48,92 para ambos os cargos. A previsão de contratação dos aprovados é para novembro de 2025.

Fonte: Direção Concursos

Redigido por Contilnet.