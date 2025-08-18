18/08/2025
Eduardo Bolsonaro ainda tem tempo antes de perder o mandato por faltas

Apesar de já estar acumulando faltas na Câmara, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) ainda tem algum tempo antes de perder seu mandato na Casa em razão das ausências nas sessões legislativas.

O parlamentar, que está autoexilado nos Estados Unidos articulando sanções contra autoridades brasileiras junto ao governo Trump, ainda registra um número baixo de faltas, segundo dados da Câmara.

Eduardo Bolsonaro responde a quatro percessos no Conselho de Ética da Câmara

Até o momento, Eduardo tem apenas nove ausências registradas. Para que um deputado perca o mandato por abandono, é necessário faltar a um terço, ou 33%, das sessões do plenário da Câmara.

Em 2024, por exemplo, foram realizadas 238 sessões no plenário da Casa. Assim, para perder o mandato, um deputado federal teria de faltar a pelo menos 79 sessões de votações.

Em 2025, já foram realizadas 150 sessões. Caso, até o início do recesso parlamentar, no dia 19 de dezembro, sejam realizadas mais três sessões semanais, Eduardo poderia acumular até 54 faltas adicionais.

Para efeito de comparação, o último deputado que perdeu o mandato na Câmara por abandono foi Chiquinho Brazão (sem partido-RJ), preso sob suspeita de envolvimento no assassinato de Marielle Franco.

Em 2024, ano em que foi preso, Brazão faltou a 74 sessões. Em 2025, ano em que perdeu o mandato, registrou mais 33 ausências não justificadas — um número bem acima das faltas de Eduardo até agora.

