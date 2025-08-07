8 de agosto de 2025
Eduardo Bolsonaro diz que brasileiros vão “comer cachorro” se Moraes não for entregue aos EUA

Deputado federal faz declarações polêmicas e sugere que brasileiros poderão "comer cachorro" se Moraes não for entregue aos EUA

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) voltou a causar polêmica nas redes sociais após divulgar um vídeo com ataques ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Na gravação, o parlamentar afirma que, se depender da família dele, o povo brasileiro poderá acabar “comendo cachorro” em poucas semanas, caso o magistrado não seja entregue às autoridades dos Estados Unidos.

A fala gerou grande repercussão entre usuários da internet, que classificaram as declarações como delirantes e ofensivas. O vídeo circula em meio ao crescente embate entre aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e membros do Judiciário, especialmente após investigações sobre tentativa de golpe e ataques à democracia.

Eduardo Bolsonaro/Foto: Reprodução

A postagem de Eduardo também faz referência a um suposto “apocalipse”, sugerindo um cenário de caos no Brasil caso Moraes permaneça no cargo. Não é a primeira vez que o deputado realiza publicações com tom alarmista e teor conspiratório. Até o momento, não houve manifestação oficial por parte do STF sobre o conteúdo do vídeo.

Veja o vídeo:

