eduardo-bolsonaro-reclama-de-“insultos-e-chacotas” e muda celular

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) anunciou, nesta segunda-feira (25/8), que trocou o número telefônico após o indiciamento da Polícia Federal (PF) pelo crime de coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito por meio da restrição ao exercício dos poderes constitucionais.

Segundo o filho “03” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), “coincidentemente”, depois do relatório publicado pela PF, o número do celular teria sido vazado. “Entre insultos e chacotas que passei a receber, comunico que mudei meu número”, escreveu na rede social X.

Na publicação, Eduardo divulgou print de mensagens que recebeu no WhatsApp. Entre elas é chamado de “bananinha”, além de ter sido inserido em grupos nos quais recebeu xingamentos. Em um dos prints, ele mostra que recebeu 86 ligações e tem 362 mensagens não lidas.

No relatório da PF, constam mensagens trocadas entre Bolsonaro, Eduardo e o pastor Silas Malafaia. Em uma delas, enviada em 7 de julho, o deputado federal diz ao pai que, em caso da aprovação de uma “anistia light”, ou seja, limitada ao 8 de Janeiro, o governo de Donald Trump “não irá mais ajudar” o ex-presidente.

Eduardo está nos Estados Unidos desde março deste ano, onde é acusado de articular sanções contra autoridades brasileiras, principalmente o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, relator da ação penal.