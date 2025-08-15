14/08/2025
Eduardo Bolsonaro volta a criticar o Brasil e menciona novas sanções

Escrito por Metrópoles
eduardo-bolsonaro-volta-a-criticar-o-brasil-e-menciona-novas-sancoes

Em entrevista recente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro intensificou seus ataques ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmando estar disposto ir “às últimas consequências” para remover o que ele chamou de “psicopata do poder”.

As declarações de Eduardo Bolsonaro surgem em um contexto de crescente tensão entre o clã Bolsonaro e o Judiciário. O parlamentar sugere que novas sanções dos Estados Unidos contra o Brasil podem estar a caminho.

Suas ações, que visam pressionar Moraes e seus apoiadores, também incluem a indicação de que presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, podem estar no “radar” do governo Trump.

A atuação de Eduardo Bolsonaro tem gerado críticas no Brasil, com figuras políticas de diferentes partidos expressando preocupação de que suas ações possam prejudicar mais a tensão dos EUA com o Brasil.

“O meu objetivo é ir às últimas consequências para tirar esse psicopata [Moraes] do poder. (…) Autoridades brasileiras ainda estão fazendo tudo errado, acredito em novas sanções”, afirmou Eduardo Bolsonaro

No vídeo, os jornalistas analisam as declarações de Eduardo Bolsonaro, contextualizando-as na estratégia bolsonarista de confronto constante. Em participação, o professor e cientista político, Rodrigo Prando, avalia que essa abordagem se baseia na disseminação de desinformação e teorias da conspiração, uma tática para minar as instituições democráticas por dentro.

Confira:

