24/08/2025
Universo POP
Paola Carosella se pronuncia sobre polêmica com Blogueirinha: “Quais são os limites do humor?”
Amazonense ex-empresária de Gabriela Spanic acusa atriz de ‘A Usurpadora’ de agressão e perseguição
Luan Pereira fala pela 1ª vez sobre confusão envolvendo Dado Dolabella
Luana Piovani se pronuncia após notícias de suposta agressão envolvendo Dado e Wanessa 
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella após crise de ciúmes
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella em bar no Rio
Ex-BBB Beatriz Reis revela que continua virgem e diz esperar “momento certo”
Vídeo: Marina Ruy Barbosa surpreende ao cantar e dançar funk em festa
Esposa de cantor sertanejo é investigada por lavar R$ 3 milhões do PCC
Virginia quebra o silêncio sobre ligação polêmica para Neymar

Eduardo Bolsonaro xinga policiais federais em vídeo após assalto à família; assista

Senador demonstrou indignação ao relatar que sua mãe e seus avós foram feitos reféns em Resende (RJ) e disparou xingamentos contra policiais

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) publicou neste domingo (24) um vídeo nas redes sociais relatando o assalto sofrido por sua mãe e seus avós, que foram feitos reféns em Resende, no Rio de Janeiro. Durante a gravação, o parlamentar criticou duramente as forças policiais, utilizando palavrões para se referir à situação.

Eduardo Bolsonaro critica atuação policial em vídeo após o assalto à sua família em Resende/Foto: Reprodução

“Sequestraram meus avós e minha mãe gritando: ‘sabemos que o Bolsonaro faz PIX para vocês, cadê a grana?!’ Desculpem os palavrões, mas não há outro adjetivo para o que estamos vivendo”, disse Eduardo, em tom de indignação.

Segundo ele, os criminosos permaneceram na residência por mais de uma hora, mantendo as vítimas sob ameaça. O senador afirmou que a família já comunicou as autoridades competentes e aguarda o resultado das investigações.

De acordo com a Polícia Civil, perícia foi realizada no local e imagens de câmeras de segurança da região estão sendo analisadas. O caso está registrado no 89º Distrito Policial de Resende.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.