Eduardo Bolsonaro xinga policiais federais em vídeo após assalto à família; assista

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) publicou neste domingo (24) um vídeo nas redes sociais relatando o assalto sofrido por sua mãe e seus avós, que foram feitos reféns em Resende, no Rio de Janeiro. Durante a gravação, o parlamentar criticou duramente as forças policiais, utilizando palavrões para se referir à situação.

“Sequestraram meus avós e minha mãe gritando: ‘sabemos que o Bolsonaro faz PIX para vocês, cadê a grana?!’ Desculpem os palavrões, mas não há outro adjetivo para o que estamos vivendo”, disse Eduardo, em tom de indignação.

Segundo ele, os criminosos permaneceram na residência por mais de uma hora, mantendo as vítimas sob ameaça. O senador afirmou que a família já comunicou as autoridades competentes e aguarda o resultado das investigações.

De acordo com a Polícia Civil, perícia foi realizada no local e imagens de câmeras de segurança da região estão sendo analisadas. O caso está registrado no 89º Distrito Policial de Resende.

Veja o vídeo: