Eduardo: EUA aplicará novas sanções a autoridades brasileiras. Vídeo

Escrito por Metrópoles
eduardo:-eua-aplicara-novas-sancoes-a-autoridades-brasileiras.-video

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) afirmou, nesta quinta-feira (14/8), que os Estados Unidos (EUA) estão preparando mais sanções contra autoridades brasileiras. A fala se dá após o governo Trump sancionar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), com a Lei Magnitsky.

Confira: 

O parlamentar concedeu entrevista nesta quinta à Reuters. O parlamentar acredita que novas sanções norte-americanas devem vir em virtude de Moraes estar “dobrando a aposta”. Para Eduardo, secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio está aplicando alguns remédios diplomáticos no Brasil antes que um “regime” se consolide.

“Se eu acredito que mais sanções estão por vir contra autoridades brasileiras? Sim, eu acredito, porque Alexandre de Moraes continua insistindo, dobrando a aposta. A última coisa que ele fez foi colocar Jair Bolsonaro em prisão domiciliar. E o presidente Trump está dizendo que isso é muito ruim, muito feio, toda a perseguição judicial que Jair Bolsonaro, sua família e seus apoiadores estão sofrendo no Brasil”.

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro ainda salientou que esperava tarifas maiores dos Estados Unidos aos produtos brasileiros, tendo em vista que as autoridades brasileiras continuam com o mesmo comportamento.

“Elas continuam fazendo tudo errado, ainda perseguindo opositores políticos, e isso não é uma democracia. Mas, na verdade, enquanto você acredita que está sempre falando coisas contra o presidente Trump, como Lula disse que um novo governo Trump seria a nova face do nazismo, e mesmo assim você é recebido com tapete vermelho aqui em Washington, D.C., isso é insano”.

