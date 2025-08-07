8 de agosto de 2025
Eduardo Velloso nega negociações para filiação ao PSDB e diz que foco é em reeleição

Velloso disse que, por ora, sua prioridade é disputar a reeleição

O deputado federal Eduardo Velloso afirmou que não tratou sobre eventual filiação ao PSDB durante encontro realizado nesta quinta-feira (7) com o presidente nacional do partido, Marconi Perillo, em Rio Branco. Segundo o parlamentar, a conversa foi voltada à análise da conjuntura política estadual e à defesa da unidade entre as forças aliadas no Acre.

O parlamentar também comentou sobre a possibilidade de sua esposa disputar um cargo eletivo em 2026/ Foto: Reprodução

“Viemos conversar a respeito de uma conjuntura majoritária, trabalhando a possibilidade de manter a unidade, essa é a nossa prioridade. Fui convidado já por algumas agremiações, mas neste caso vim apenas conhecer o PSDB, o Marconi Perillo, de quem sou amigo, assim como do Hélio Neves e do Beto Richa. Hoje não conversamos a respeito de candidatura ao Senado, a deputado, nada disso. Falei mais da conjuntura política do estado do Acre, no qual temos o dever de manter a unidade e ganhar o governo”, declarou.

Velloso disse que, por ora, sua prioridade é disputar a reeleição. “Estou trabalhando primeiramente para minha reeleição. Se eu for chamado, me sinto preparado e apto, mas no momento é apenas uma conjuntura política”, afirmou.

O parlamentar também comentou sobre a possibilidade de sua esposa disputar um cargo eletivo em 2026. “No momento, se ela for chamada também, mas nada certo, nada oficial”, concluiu.

