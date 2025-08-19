Educação diz que ex-servidores têm 30 dias para regularizar dados bancários e garantir pagamento

A Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre (SEE) publicou nesta terça-feira (19) no Diário Oficial do Estado (DOE) uma notificação de chamamento a ex-servidores que possuem valores a receber fora da folha de pagamento. O documento é assinado pelo secretário Aberson Carvalho de Sousa.

Segundo a SEE, os beneficiários listados têm prazo de 30 dias, a contar da publicação, para atualizar seus dados bancários no Sistema Integrado de Contabilidade, Administração Financeira e Orçamentária do Estado (SICAF) e regularizar eventuais pendências junto à Secretaria da Fazenda (Sefaz).

A pasta informou que já utilizou contatos telefônicos e e-mails para tentar localizar os ex-servidores, mas não obteve retorno. A orientação é que cada beneficiário mantenha seus dados atualizados para viabilizar o pagamento.

O não cumprimento da notificação pode impedir a quitação dos valores, que permanecerão registrados como pendência no SICAF até a regularização.

