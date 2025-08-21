Efeito Lamine Yamal: Espanha e Marrocos disputam promessas do Real Madrid

A disputa por jovens talentos entre Espanha e Marrocos ganhou novos capítulos. Depois do caso de Lamine Yamal, estrela do Barcelona que optou pela seleção espanhola, agora duas promessas do Real Madrid Castilla estão no centro da indefinição: Rachad Fettal e Thiago Pitarch.

Ambos aparecem nas pré-convocações das seleções nacionais e precisarão escolher nos próximos dias qual país irão representar.

Rachad Fettal

O atacante de 20 anos nasceu na Espanha, mas é filho de pais marroquinos. Após boas atuações pelo Almería, foi contratado pelo Real Madrid B e já passou pelas categorias de base das duas seleções.

Thiago Pitarch

Com 18 anos, Pitarch nasceu em Fuenlabrada, região de Madri, mas tem vínculo com o Marrocos por meio do avô. Ele já atuou pelo sub-18 da Espanha e também está cotado para defender o selecionado africano.

Mundial pela frente

As listas definitivas devem ser divulgadas na próxima semana. Tanto Espanha quanto Marrocos estão no Grupo C do Mundial, ao lado de Brasil e México. As seleções se enfrentam no dia 28 de setembro, na primeira rodada da competição.

