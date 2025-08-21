Elon Musk adiou o plano de fundar um partido político

O bilionário Elon Musk colocou um freio em seus planos de fundar um partido político. Musk quer concentrar atenção e suas empresas. Ele não quer atritar com republicanos ao iniciar um terceiro partido.

No mês passado, Musk afirmou que formaria o que nomeou Partido da América para representar os eleitores americanos insatisfeitos com o Republicano e o Democrata.

De acordo com o jornal The Wall Street Journal, ele considerou manter laços com JD Vance, vice-presidente dos Estados Unidos, amplamente visto como um potencial herdeiro do movimento político MAGA.

Após conversa com Vance nas últimas semanas, Musk reconheceu a seus associados que prejudicará o relacionamento com o vice-presidente caso prossiga com o plano.

Ainda segundo o WSJ, o bilionário tem refletido a respeito de investir seus recursos financeiros em uma campanha de Vance caso ele queira concorrer à presidência dos Estados Unidos em 2028.

Musk gastou cerca de US$ 300 milhões para apoiar Donald Trump e outros republicanos nas eleições de 2024.

Na avaliação do jornal, qualquer decisão de Musk de rejeitar os planos de criar um terceiro partido seria uma vitória para os republicanos antes das eleições de meio de mandato do próximo ano.