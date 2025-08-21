20/08/2025
Universo POP
Casa ocean: mansão de Oruam é colocada à venda por R$ 40 milhões
Bia Miranda: “isso é lixo, a gente arca com a responsabilidade”
Influencer que fez sexo com 583 homens em 6h revela reação do noivo
Influenciadora relata momento chocante ao encontrar verme vivo em fralda do filho bebê; VEJA
Isa Scherer e marido vão parar no hospital após festa de Marquezine
The voice Brasil 2025: Disney+ e SBT anunciam Tiago Leifert e novos técnicos
Vídeo mostra Gato Preto e Bia Miranda fugindo após acidente com Porsche
Justiça autoriza que influenciador Hytalo Santos dê entrevista à tv Record
Pastor volta a ser flagrado de calcinha e peruca em Goiânia
Jornalista Márcia Dantas relata decepção ao conhecer Xuxa

Elon Musk adiou o plano de fundar um partido político

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
elon-musk-adiou-o-plano-de-fundar-um-partido-politico

O bilionário Elon Musk colocou um freio em seus planos de fundar um partido político. Musk quer concentrar atenção e suas empresas. Ele não quer atritar com republicanos ao iniciar um terceiro partido.

No mês passado, Musk afirmou que formaria o que nomeou Partido da América para representar os eleitores americanos insatisfeitos com o Republicano e o Democrata.

Leia também

De acordo com o jornal The Wall Street Journal, ele considerou manter laços com JD Vance, vice-presidente dos Estados Unidos, amplamente visto como um potencial herdeiro do movimento político MAGA.

Após conversa com Vance nas últimas semanas, Musk reconheceu a seus associados que prejudicará o relacionamento com o vice-presidente caso prossiga com o plano.

Ainda segundo o WSJ, o bilionário tem refletido a respeito de investir seus recursos financeiros em uma campanha de Vance caso ele queira concorrer à presidência dos Estados Unidos em 2028.

Musk gastou cerca de US$ 300 milhões para apoiar Donald Trump e outros republicanos nas eleições de 2024.

Na avaliação do jornal, qualquer decisão de Musk de rejeitar os planos de criar um terceiro partido seria uma vitória para os republicanos antes das eleições de meio de mandato do próximo ano.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.