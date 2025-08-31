Elter Nóbrega comemora Dia dos Pais com pescadores de Cruzeiro do Sul

Na manhã deste domingo (31), o presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, Elter Nóbrega, participou de um encontro em homenagem ao Dia dos Pais com os pescadores da região. O evento, realizado no auditório do CEANON, foi organizado pelo vereador Zé Roberto e contou com café da manhã, entrega de kits de pesca, sacolões e sorteio de motores.

A celebração reuniu ainda o deputado federal Silas Câmara (Republicanos) e o deputado estadual do Amazonas, Comandante Dan Câmara (PSC), além de lideranças locais do setor pesqueiro.

Durante sua fala, Elter Nóbrega destacou a importância da parceria com colegas de parlamento e do trabalho coletivo.

“É uma satisfação muito grande poder estar aqui comemorando o Dia dos Pais com vocês. Ter parceiros fortes e comprometidos, como o deputado Silas Câmara, é fundamental para o desenvolvimento não só do Amazonas, mas também do Acre. Coloco a Câmara Municipal à disposição do sindicato, porque sei da importância do movimento sindical”, afirmou.

Já o deputado federal Silas Câmara ressaltou os desafios enfrentados pela categoria e reforçou a relevância da união dos pescadores.

“Ninguém faz nada sozinho. Quem ganha o jogo é o time. A pesca, assim como a agricultura familiar, tem grandes desafios para sobreviver, especialmente no reconhecimento de direitos junto ao governo. Mas é a contribuição de cada pescador que fortalece sindicatos, associações e colônias, garantindo a defesa dos interesses da categoria”, destacou.

O parlamentar também lembrou a tradição histórica da pesca e da agricultura familiar, apontando essas atividades como fundamentais para a economia e a cultura da região.

O encontro foi marcado pela integração das lideranças políticas com representantes do setor pesqueiro, fortalecendo laços em torno da valorização da categoria e das pautas ligadas ao desenvolvimento regional.