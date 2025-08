Em 1ª entrevista após a morte da filha, Gilberto Gil recorda momentos com Preta

Gilberto Gil, de 83 anos, concedeu sua primeira e emocionante entrevista após a morte de Preta Gil ao programa “Fantástico”. A conversa completa irá ao ar no próximo domingo (10/8), Dia dos Pais. Na sala de sua casa, no Rio de Janeiro, o músico recebeu a apresentadora Poliana Abritta para falar sobre a relação com a filha, que faleceu em 20 de julho, aos 50 anos.

O cantor relembrou o jeito animado da artista, destacando sua espontaneidade e generosidade. “Preta era talvez a mais espevitada de todos os filhos. Ela era muito solta, com o exercício da bondade em todas as instâncias possíveis, muito solidária. Pretinha era uma menina incrível”, relembra Gil.

Gilberto Gil e Preta Gil
O músico Bem Gil com a irmã e o pai
Gilberto Gil sobre velório de Preta: "Não há previsão para a chegada do corpo ao Brasil"
Relembre o último show de Preta Gil ao lado de Gilberto Gil
Gilberto Gil e Preta Gil

Ele também falou sobre o período em que Preta esteve nos Estados Unidos para o tratamento contra o câncer. “Essa luta da Preta pela vida não só nos comovia como nos chamava para a responsabilidade. Os tempos nos Estados Unidos foram para cercá-la do maior conforto possível. Ela ir para lá continuar a luta pela vida era uma coisa que nos pertencia”.

O músico se emocionou durante a despedida de Preta Gil, no velório realizado no Theatro Municipal, em 25 de julho. Vestido de branco, o ex-ministro da Cultura se aproximou do caixão e beijou a testa da filha. Estavam ao seu lado a mãe de Preta, Sandra Gadelha; sua esposa, Flora Gil; a filha Bela Gil; a atriz Fernanda Torres; entre outros amigos e familiares.