Em 6 anos, avanços promovidos pelo GDF transformaram a vida na capital

O Governo do Distrito Federal (GDF) realizou, nos últimos seis anos, uma série de investimentos em obras e melhorias urbanas na capital do país. Entre 2019 e 2025, intervenções nas áreas de infraestrutura, mobilidade, saúde e segurança promoveram melhorias históricas, resultando em mais conforto e qualidade de vida para os moradores.

Em Vicente Pires, por exemplo, a população ganhou uma nova cidade. Os moradores que sofriam com o poeirão e os alagamentos no período das chuvas, agora contam com avenidas asfaltadas e um sistema de drenagem com 185 km de redes de águas pluviais.

Desde 2019, Vicente Pires recebeu cerca de R$ 500 milhões em investimentos. Sendo R$ 420 milhões destinados à urbanização da região administrativa.

Essas ações permitiram a pavimentação de 300 km de vias e calçadas, além da implantação de 460 km de meios-fios. Atualmente, o GDF avança com o calçamento da Avenida da Misericórdia, uma obra de R$ 58 milhões, e a finalização de mais uma bacia de contenção.

O GDF também entregou, em 2021, duas pontes fundamentais para a mobilidade na região: uma sobre o Córrego Vicente Pires, na DF-095, e outra ligando a Rua 4 à Avenida da Misericórdia. Essas obras beneficiam cerca de 40 mil motoristas diariamente e tiveram investimento total de R$ 6,3 milhões, contribuindo para a fluidez do trânsito local.

UPA em Vicente Pires

O serviço de saúde pública também recebeu atenção especial com a inauguração da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Vicente Pires, em 2022, na Rua 10. A unidade, com 1,2 mil metros quadrados de área construída, oferece atendimento para até 4,5 mil procedimentos mensais.

Com estrutura moderna – que inclui sala vermelha para casos críticos, leitos de observação e isolamento, consultórios, laboratório, raio X e eletrocardiograma – a UPA registrou mais de 6 mil atendimentos nos últimos três anos.

Em fevereiro de 2025, a unidade tornou-se a primeira do Centro-Oeste a oferecer o serviço de telemedicina, possibilitando consultas e diagnósticos a distância, com mais agilidade e conforto para os pacientes.

Drenar DF

Quem também se beneficiou com as obras de drenagem foram os moradores da Asa Norte. Com o programa Drenar DF, o GDF dá fim aos problemas de alagamento no início da Asa Norte, principalmente, nas entrequadras e tesourinhas.

Com investimento de R$ 180 milhões, o Drenar DF representa o maior programa de captação e escoamento de águas pluviais já realizado pelo Governo do Distrito Federal.

A iniciativa visa duplicar a capacidade de escoamento da Asa Norte, sem a necessidade de alterações na rede existente, com o objetivo de eliminar as enchentes recorrentes durante o período chuvoso.

A tubulação tem início nas proximidades da Arena BRB Mané Garrincha e se estende até o Lago Paranoá, acompanhando paralelamente as quadras 902 (próxima ao Colégio Militar), 702, 302, 102, 202 e 402, atravessando a W3 Norte, o Eixo Rodoviário Norte (Eixão) e a via L2 Norte, até alcançar a L4 Norte, onde fica a bacia de contenção.

Concluída a primeira etapa do programa, que abrange as primeiras quadras da Asa Norte, a Terracap deve executar a segunda fase do projeto, que compreende das quadras 4 e 5 às quadras 14 da Asa Norte. O material está em aprovação na Novacap e aguarda recursos. Um terceiro projeto está em estudo para atender as quadras de finais 15 e 16.

Delegacias ampliam atendimento

Outro avanço importante ocorreu na área de segurança pública. Desde 2019, todas as delegacias do Distrito Federal estão funcionando sob regime de 24 horas por dia. Uma medida que completou seis anos e faz parte do plano SOS Segurança.

Viabilizada pela Lei nº 6.261/2019 e pelo serviço voluntário remunerado de policiais civis, a operação ininterrupta do atendimento – presencial e pela Delegacia Eletrônica – tem garantido maior rapidez na abertura de ocorrências e maior efetividade nas ações policiais.

Túnel Rei Pelé: fluxo facilitado no centro de Taguatinga

Em Taguatinga, o Túnel Rei Pelé transformou a mobilidade urbana ao remodelar o centro da cidade. A obra ligou a Avenida Elmo Serejo à Estrada Parque Taguatinga (EPTG) por meio de uma passagem subterrânea, além da criação de duas pistas marginais para o acesso ao comércio e às áreas residenciais locais.

O túnel hoje recebe cerca de 140 mil veículos diariamente, contribuindo para a redução dos congestionamentos e o aumento da fluidez no trânsito da região.

Nascido e criado em Taguatinga, Guilherme Loiola Santos, de 23 anos, conta que o túnel facilitou muito a mobilidade urbana para quem quer chegar mais rápido ao Plano Piloto ou a Águas Claras.

“Antes eu enfrentava um congestionamento de, no mínimo, 20 minutos em dias normais. Quando havia algum acidente ou qualquer mudança no trânsito, era de 30 minutos para mais. Era extremamente desgastante para quem precisava passar por ali todo dia”, afirma.

Com a liberação do tráfego pelo Túnel Rei Pelé, o fluxo é mais rápido e sem muitas retenções. Facilitando a vida de quem passa por ali nos horários de pico, no início da manhã ou no final da tarde.