Em ação conjunta PF do Acre e Mato Grosso prende mulher por tráfico interestadual de drogas

Foram apreendidos 13 quilos de cocaína na operação

A Polícia Federal prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (22), uma mulher residente de Epitaciolândia, pelo crime de tráfico interestadual de drogas. A prisão ocorreu em Cuiabá, no Mato Grosso, e resultou na apreensão de cerca de 13 quilos de cocaína.

Ao todo foram apreendidos 13 kg de cocaína/Foto: Reprodução

A operação teve início após a Delegacia de Polícia Federal em Epitaciolândia receber uma denúncia anônima. A informação indicava que a suspeita viajaria para Guajará-Mirim (RO) para buscar a droga, que seria levada para o Nordeste do Brasil.

Com a confirmação da denúncia por meio de investigações preliminares, a unidade do Acre coordenou a ação com as superintendências da PF no Acre e no Mato Grosso. A mulher foi presa em flagrante na capital mato-grossense, no momento em que embarcava em um ônibus com destino a Goiânia (GO). A cocaína foi encontrada oculta em sua bagagem.

A detida foi levada à Superintendência da Polícia Federal em Cuiabá para os procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça.

