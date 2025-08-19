Em afago ao Republicanos, Lula almoça com Motta e líderes do partido

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convidou líderes do Republicanos para um almoço no Palácio da Alvorada, nesta terça-feira (19/8). Participarão do encontro o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (PB), o presidente da sigla, Marcos Pereira (SP) e o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (PE).

A reunião faz parte das conversas que Lula tem promovido com partidos base para discutir, além da relação com o governo, alianças para as eleições do ano que vem. Nas últimas semanas, o petista conversou com lideranças do PSB, MDB, PSD e União Brasil.

A reunião com o presidente da Câmara também ocorre em um momento de reaproximação entre Executivo e o Legislativo, após um período de tensão causado pelas mudanças no Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Na semana passada, Lula e Motta se reuniram no Palácio da Alvorada às vésperas do anúncio das medidas de socorro às empresas afetadas pelo tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Motta também esteve presente na cerimônia de anúncio do pacote e prometeu dar prioridade ao projeto na Câmara.