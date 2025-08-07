Em ato pelo Agosto Lilás, Mailza pede união contra o feminicídio: “Nenhuma mulher deve morrer por ser mulher”

Durante ato pela Conscientização e o Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres, a vice-governadora Mailza Assis reforçou a importância da união no combate à violência de gênero. A mobilização, promovida pela Secretaria da Mulher (Semulher), integra as ações do Agosto Lilás e reuniu representantes da sociedade e do governo. A concentração foi no Museu dos Povos Acreano e percorreu as ruas do Centro até o Palácio Rio Branco.
“Lutamos pelo direito à proteção. Precisamos da união de todos, homens e mulheres, para vencer essa batalha pelo feminicídio zero. Avançamos com a criação da Secretaria da Mulher, da delegacia especializada 24h e da Casa da Mulher Brasileira. Mas precisamos continuar lutando, divulgando, pedindo, fazendo um clamor para que nenhuma mulher mais sofra ou morra simplesmente por ser mulher”, declarou Mailza.
O ato também marca os 19 anos da Lei Maria da Penha e reforça a importância do combate à violência contra a mulher e feminicídio.
A secretária de Estado da Mulher, Márdhia El Shawwa, também destacou os avanços já conquistados e a urgência em ampliar a conscientização.“Reduzimos os casos de feminicídio no último ano, mas isso não nos deixa confortáveis. Significa apenas que estamos no caminho certo. Precisamos continuar lutando, falando, denunciando. Se uma mulher sofre violência, a culpa é coletiva, porque todos nós temos a responsabilidade de proteger, acolher e garantir que isso não aconteça novamente”, declarou.
O governador Gladson Cameli também participou do encerramento da caminhada e reforçou a importância da consciência coletiva na luta pelo fim da violência contra a mulher.
“Nós temos que zerar o feminicídio. O homem não pode jamais dizer uma palavra negativa contra uma mulher. Nós temos que conscientizar. Viva as mulheres!”.
A campanha Agosto Lilás é uma mobilização nacional que visa sensibilizar a população sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher, promovendo ações educativas, debates e políticas públicas para a prevenção e o combate a todas as formas de violência de gênero.