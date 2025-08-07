7 de agosto de 2025
Universo POP
Amigo de Renato Góes denuncia ter sido internado à força com a ajuda do ator
Esquema bilionário: Influenciadores ganham com a “cláusula da desgraça alheia”
Antes e depois: transformações dos famosos ao longo dos anos
Escândalo do Jogo do Tigrinho: Influencers movimentaram mais de R$ 4 bilhões
Justiça mantém rapper Oruam preso e nega habeas corpus
Padre de 186 kg compartilha luta contra obesidade e motiva fiéis
Destaques da semana: Alien, Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda e mais estreias para o cinema e streaming
Bia Miranda e 14 influencers são alvo por divulgação do “jogo do tigrinho”
Última hora: Faustão é internado em São Paulo e filho cancela festa
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira

Em ato pelo Agosto Lilás, Mailza pede união contra o feminicídio: “Nenhuma mulher deve morrer por ser mulher”

Mobilização reúne autoridades e sociedade no combate à violência contra a mulher em Rio Branco

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Durante ato pela Conscientização e o Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres, a vice-governadora Mailza Assis reforçou a importância da união no combate à violência de gênero. A mobilização, promovida pela Secretaria da Mulher (Semulher), integra as ações do Agosto Lilás e reuniu representantes da sociedade e do governo. A concentração foi no Museu dos Povos Acreano e percorreu as ruas do Centro até o Palácio Rio Branco.

“Lutamos pelo direito à proteção. Precisamos da união de todos, homens e mulheres, para vencer essa batalha pelo feminicídio zero. Avançamos com a criação da Secretaria da Mulher, da delegacia especializada 24h e da Casa da Mulher Brasileira. Mas precisamos continuar lutando, divulgando, pedindo, fazendo um clamor para que nenhuma mulher mais sofra ou morra simplesmente por ser mulher”, declarou Mailza.

Vice-governadora Mailza Assis destaca a importância da união no enfrentamento à violência de gênero durante ato do Agosto Lilás/Foto: Ascom

O ato também marca os 19 anos da Lei Maria da Penha e reforça a importância do combate à violência contra a mulher e feminicídio.

A secretária de Estado da Mulher, Márdhia El Shawwa, também destacou os avanços já conquistados e a urgência em ampliar a conscientização.“Reduzimos os casos de feminicídio no último ano, mas isso não nos deixa confortáveis. Significa apenas que estamos no caminho certo. Precisamos continuar lutando, falando, denunciando. Se uma mulher sofre violência, a culpa é coletiva, porque todos nós temos a responsabilidade de proteger, acolher e garantir que isso não aconteça novamente”, declarou.

Secretária da Mulher, Márdhia El Shawwa, reforça avanços e a necessidade de ampliar a conscientização contra o feminicídio/Foto: Ascom

O governador Gladson Cameli também participou do encerramento da caminhada e reforçou a importância da consciência coletiva na luta pelo fim da violência contra a mulher.

Participantes da caminhada pelo Agosto Lilás saem do Museu dos Povos Acreano rumo ao Palácio Rio Branco/Foto: Ascom

“Nós temos que zerar o feminicídio. O homem não pode jamais dizer uma palavra negativa contra uma mulher. Nós temos que conscientizar. Viva as mulheres!”.

Governador Gladson Cameli encerra a mobilização, reforçando o compromisso com a redução do feminicídio no Acre/Foto: Ascom

A campanha Agosto Lilás é uma mobilização nacional que visa sensibilizar a população sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher, promovendo ações educativas, debates e políticas públicas para a prevenção e o combate a todas as formas de violência de gênero.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

“O PT não pode querer tudo”, diz Jorge Viana sobre candidatura ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.