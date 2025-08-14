14/08/2025
Universo POP
Em Brasília, Gladson se reúne com ministra Gleisi Hoffmann para garantir mais recursos ao Acre



O governador do estado do Acre, Gladson Camelí, se encontrou nesta quinta-feira (14), com a ministra da Secretaria de Relações Institucionais do Brasil, Gleisi Hoffmann, durante visita institucional à Casa Civil do Governo Federal, em Brasília.

O governador registrou o encontro/ Foto: Reprodução/ Redes sociais

O momento foi registrado pelo chefe do Executivo Estadual e publicado em suas redes sociais. Segundo Gladson, ele fez questão de reafirmar compromisso em manter uma boa relação com Executivo Federal.

“Olá, amigos! Hoje realizei uma visita institucional à Casa Civil do Governo Federal, onde fui recebido pela ministra @gleisihoffmann. Durante o encontro, reafirmei meu compromisso em manter uma relação próxima e construtiva, buscando garantir recursos e investimentos que impulsionem o desenvolvimento do nosso Acre”, declara na legenda da foto ao lado da ministra.

Em 2017, Gleisi Hoffmann assumiu a presidência nacional do PT, sendo reeleita em 2019. Também foi coordenadora política da equipe de transição do presidente Lula em 2022. Em 2025, licenciou-se do mandato na Câmara dos Deputados para assumir o cargo de ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República.

ContilNet Notícias

