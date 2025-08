Em casa! Hugo Calderano estreia em etapa do Mundial no Brasil

Menos de uma semana após a dupla conquista no WTT Contender Buenos Aires 2025, Hugo Calderano, top 3 do ranking mundial, volta à mesa para seu próximo desafio. E desta vez é no Brasil, mais especificamente no WTT Star Contender Foz do Iguaçu. O mesatenista fará sua estreia no simples masculino, nesta sexta-feira (1º/8), contra o alemão número 171 do mundo, Wim Verdonschot.

Disputas e busca por mais títulos

Calderano ainda compete na categoria duplas mistas, com sua namorada, Bruna Takahashi, com quem venceu o título do WTT Contender Buenos Aires 2025. Já no Brasil, o casal conquistou sua primeira vitória nesta quinta-feira (31/7), ao vencer os chilenos Afonso Olave e Sofia Vega, por 3 x 0, com parciais de 11 x 8, 11 x 8 e 11 x 7.

Na competição, Hugo Calderano busca seu quinto título de 2025. Sua conquista mais expressiva foi a Copa do Mundo de Tênis de Mesa em Macau, após vencer o chinês Lin Shidong, líder do ranking mundial. O brasileiro ainda levou o WTT Star Contender Ljubljana e recebeu os dois troféus no WTT Contender Buenos Aires. Além disso, o mesatenista conquistou a Bundesliga e a Copa da Alemanha 2024/25.

