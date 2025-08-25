Em Cena: nova presidente do TRE, Waldirene Cordeiro é a entrevistada do podcast do ContilNet

A desembargadora Waldirene Cordeiro, eleita na semana passada como presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), é a convidada especial do podcast Em Cena desta segunda-feira (25).

No bate-papo, ela deve comentar sobre os desafios da nova gestão à frente da Justiça Eleitoral, a importância da instituição para o fortalecimento da democracia e os preparativos para as eleições municipais de 2025.

A entrevista ao vivo será conduzida pelo jornalista Everton Damasceno, a partir das 16h, com transmissão pelo canal do ContilNet no YouTube.