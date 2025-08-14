em-comunicado,-cbf-revela-planejamento-para-a-copa-do-mundo-de-2026

Através de comunicado oficial feito em seu site, a CBF anunciou nesta quarta-feira (13/8) que a Seleção Brasileira já se prepara para a Copa do Mundo de 2026 e escreveu em detalhes os processos que já vem acontecendo. Entre eles, a presença de Carlo Ancelotti em jogos de times brasileiros.
Carlo Ancelotti compareceu ao jogo entre Flamengo e Internacional, e também estará presente no Botafogo e LDU, pela Libertadores, e Atlético-MG x Grêmio, em partida no Brasileirão. No próximo dia 25/8, o italiano convocará a Seleção Brasileira para seus últimos jogos pelas Eliminatórias Sul-Americanas. O Brasil jogará contra o Chile, no dia 4/9, no Maracanã e contra a Bolívia, em El Alto, no dia 9 de setembro.
3 imagensFechar modal.1 de 3
Ancelotti acompanhará confrontos de brasileiros na Libertadores
Denis Doyle/Getty Images2 de 3
Carlo Ancelotti irá convocar a Seleção Brasileira no dia 25/8, em uma segunda-feira
Wagner Meier/Getty Images3 de 3
O Brasil se classificou para a Copa do Mundo de 2026 em vitória contra o Paraguai
Marco Galvão/Especial Metrópoles @marcogalvaofoto
Porém, a CBF informou que já se planeja para ter jogos depois do fim das Eliminatórias. Em comunicado, foi dito que Cícero Souza, gerente de seleções masculinas, já acerta os últimos detalhes para a realização de amistosos com seleções de estilos e escolas distintas e que estejam bem ranqueadas.
A CBF ainda informou que Sérgio Dimas, supervisor geral, e Guilherme Passos, fisiologista, foram ao Estados Unidos, um dos países sede da Copa do Mundo de 2026, para a elaboração de relatórios com informações sobre a logística do local, em temas como possíveis locais para hospedagem e treinamento da Seleção Brasileira.