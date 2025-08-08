Em conflito com o Barcelona, Ter Stegen aparece sem numeração; entenda

8 de agosto de 2025
Escrito por Metrópoles
em-conflito-com-o-barcelona,-ter-stegen-aparece-sem-numeracao;-entenda

Em meio ao conflito com a diretoria do Barcelona, o goleiro Ter Stegen aparece no site da LaLiga sem numeração de camisa. A situação acontece após o time espanhol retirar a braçadeira de capitão do jogador como medida disciplinar.

Além de Ter Stegen, apenas Iñigo Martínez e Ansu Fati aparecem na mesma situação em relação à numeração. O zagueiro acertou transferência para o Al-Nassr, da Arábia Saudita. Já o atacante, foi emprestado ao Monaco, da França.

O Barcelona fez um comunicado oficial onde decidiu retirar temporariamente o papel de capitão da equipa principal do goleiro Ter Stegen como medida disciplinar

Além da situação, os jogadores também se sentiram mal pela situação de Ter Stegen com o Barcelona

Ronald Araújo será o capitão da equipe enquanto a situação não é resolvida

Ter Stegen e a diretoria do Barcelona entraram em rota de colisão após o atleta alemão se recusar a assinar um termo de consentimento que enviaria o relatório de seu prontuário médico para a comissão médica da LaLiga. Isso determinaria por quanto tempo ele ainda ficará afastado dos gramados.

Caso autorizasse, o Barcelona teria a permissão de abater até 80% do salário do goleiro da conta do Fair Play Financeiro para a temporada. Segundo o jornal espanhol AS, a informação não foi bem recebida pelo elenco, visto que muitos jogadores apoiavam a decisão do alemão.

