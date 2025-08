Em família! Xuxa e Sasha prestigiam João Lucas em turnê de estreia do cantor

A estilista Sasha Meneghel foi prestigiar o marido, João Lucas, em sua turnê de estreia como cantor ao lado da mãe, Xuxa, na noite desta sexta-feira (1º/08), no Teatro Gazeta, em São Paulo. A dupla de mãe e filha aproveitou para conversar com o portal LeoDias, sobre a felicidade de ver o marido e o genro iniciando a realização de seu sonho.

“É que eu fico ansiosa por ele, ele é muito calmo, quanto mais calmo ele fica, mais ansiosa eu fico”, brincou Sasha, sobre as expectativas para o show. Nas redes sociais, o cantor, recentemente, fez uma piada que virou meme, apontando que estaria “ensaiando para três pessoas”, mas, ao menos, duas das três pessoas são as mais famosas do Brasil.

“Eu estou feliz por ele, estou feliz por ela, eu estou feliz que as pessoas estão dando espaço para essa voz tão linda e vão abrir agora não só os ouvidos do coração, mas todas as portas. Porque eu não consigo entender ainda como é que o João não voou tão longe, porque ele tem tanto talento para cantar, para dançar, para representar. Ele é talentoso demais, gente, é demais a conta. Acho que o que as pessoas vão ver aqui agora é, acho que é um pouquinho só do que ele pode dar, sabe?”, elogiou Xuxa.

Responsável pela criação das roupas para a turnê, Sasha afirmou que o início da turnê tem marca a realização dos dois sonhos: “Ah, eu tô também realizando um sonho, né? A Mondepars é meu sonho e eu amo muito o que eu faço. Eu tenho uma sorte muito grande de poder trabalhar com o que eu amo. Enfim, agora, pra essa turnê do João, eu que fiz as roupas dele, né? Então, assim, pra mim também foi uma outra realização poder juntar o sonho dele com o meu e poder criar pensando nessa turnê e com a identidade dele, com a identidade dessa turnê específica”, contou.