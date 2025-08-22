Em feira internacional no Peru, deputado Luiz Gonzaga é premiado por atuar na integração bilateral

O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga (PSDB), foi homenageado com o prêmio anual da Câmara de Comércio Brasil–Peru (CAMBRAPER). A cerimônia, que reconhece personalidades que contribuem para a integração entre os dois países, aconteceu na última quinta-feira (21), em Lima, durante a Feira Internacional Expo Peru Industrial 2025.

Gonzaga recebeu a honraria das mãos do presidente da CAMBRAPER, Rafael Torres Morales, em reconhecimento ao seu “compromisso e ações concretas” para fortalecer a integração econômica, comercial e social, com foco na região de fronteira. O deputado foi o único brasileiro homenageado entre as cinco personalidades premiadas no evento, que também incluiu o ex-presidente do Congresso peruano, Eduardo Salhuana.

Em seu discurso, o parlamentar acreano expressou gratidão e afirmou que o prêmio aumenta seu compromisso em trabalhar por oportunidades e geração de renda. “Representar o Acre e o Brasil neste espaço que promove o diálogo e a união com o Peru é mais que uma missão política, é trabalhar pelo futuro de prosperidade e oportunidades para nosso povo”, disse.

O deputado destacou a importância de projetos de infraestrutura para impulsionar a economia local. Ele defendeu a construção da rodovia que ligará Cruzeiro do Sul a Pucallpa, além da retomada de voos entre os dois países. “Temos defendido projetos como a retomada de voos entre Cruzeiro do Sul e Pucallpa e de Rio Branco a Puerto Maldonado. Também buscamos outras alternativas de logística como a construção da ferrovia e estrada que ligará o Acre até o Peru por Cruzeiro do Sul para abrir novos horizontes para o comércio bilateral”, concluiu o deputado.