12 de agosto de 2025
Em jogo de pouca inspiração, Fortaleza e Vélez empatam na Libertadores

Escrito por Metrópoles
em-jogo-de-pouca-inspiracao,-fortaleza-e-velez-empatam-na-libertadores

Na noite desta terça-feira (12/8), Fortaleza e Vélez Sarsfield empataram em 0 x 0, na Arena Castelão, casa do Leão do Pici. Esse foi o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. A partida de volta entre as equipes acontece na próxima terça-feira (19/8), às 19h, no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires.

O vencedor do confronto já conhece seus possíveis adversários para as quartas de final. Quem avançar, enfrenta o vencedor do duelo entre Peñarol e Racing, que fazem seu primeiro confronto nesta terça-feira (12/8). A primeira partida acontece no Estádio Campeón del Siglo, casa dos uruguaios.

Confira os melhores momentos de Fortaleza x Vélez:

Na partida realizada nesta terça-feira (12/8), ambas equipes finalizaram em boa quantidade, mas com pouca qualidade, o que resultou no empate do confronto. O Vélez iniciou melhor no jogo, na primeira etapa, o time argentino chutou oito vezes, sendo três no gol e foi quem levou mais perigo.

No segundo tempo, o Fortaleza melhorou e chegou com perigo, porém também sem pontaria. Aos 42 minutos da segunda etapa, a situação do Leão piorou, Matheus Rossetto, que entrou aos 28 do segundo tempo, fez forte falta em jogador do Vélez e foi expulso após o segundo cartão amarelo.

